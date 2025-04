Palmas Wasserstoffbusse starten am Montag in den Linienverkehr

Nach zweijährigem Stillstand will Palmas städtisches Busunternehmen EMT am Montag (7.4.) erstmals seine Wasserstoffbusse auf Mallorca regulär einsetzen. Die insgesamt fünf Fahrzeuge sollen künftig auf Linien mit hoher Auslastung fahren. Am Wochenende werden sie im Rahmen eines Pilotversuchs getestet – inklusive einer Sonderfahrt für die Fußballprofis des RCD Mallorca.

Erste Einsatzfahrt zum Fußballstadion Bereits am gestrigen Freitag (4.4.) wurden die Busse im Personalbetrieb getestet. An diesem Samstag (5.4.) wird eines der Wasserstofffahrzeuge die Spieler des RCD Mallorca zum Heimspiel gegen Celta Vigo ins Stadion Son Moix bringen. Der Bus ist dafür eigens mit Vereinswappen, Maskottchen Dimonió und dem Slogan „Todos al partido en transporte público“ („Alle zum Spiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln“) dekoriert. Im Stadion ist außerdem ein Info-Video zur neuen Wasserstoffflotte geplant. Sollte der Testbetrieb reibungslos verlaufen, will die EMT ab Montag die reguläre Nutzung starten. Vier der fünf Busse sollen dann auf den Linien L8 und L33 fahren, die traditionell durch hohe Fahrgastzahlen verstärkt werden müssen. Ähnliche Nachrichten Stadt Palma moniert monatliche Verluste durch unbrauchbare Wasserstoff-Busse Mehr ähnliche Nachrichten Zwei Jahre Verzögerung durch fehlenden Treibstoff Die wasserstoffbetriebenen Fahrzeuge waren ursprünglich im Rahmen eines EU-Projekts von der Vorgängerregierung beschafft worden. Aufgrund technischer Probleme in der Produktionsanlage in Lloseta konnten sie jedoch nicht in Betrieb genommen werden. Der Elektrolyseur, der Wasserstoff aus Wasser gewinnen sollte, war fehlerhaft konstruiert. Auch ein alternativer Brennstoffimport per Schiff scheiterte an Sicherheitsvorschriften. Die aktuelle Stadtregierung übte scharfe Kritik an dem damaligen Kauf: Die Busse hätten 4,8 Millionen Euro gekostet – genug, um 15 konventionelle Gasbusse zu finanzieren, sagte Mobilitätsdezernent Antonio Deudero. Erst im September 2023 konnte die EMT einen Jahresvertrag über knapp 220.000 Euro für die Wasserstoffversorgung abschließen. Nachholbedarf bei nachhaltiger Mobilität Mit dem verspäteten Start der Wasserstoffbusse will Palma nun endlich einen sichtbaren Schritt in Richtung emissionsfreie Mobilität machen. Die Fahrzeuge sollen helfen, die Klimaziele der Stadt zu erreichen – auch wenn der Weg dorthin kostspielig und kompliziert war. Die Verwaltung betont, dass künftig stärker auf technische Umsetzbarkeit und langfristige Verfügbarkeit geachtet werden müsse.