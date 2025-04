26-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall unweit des Flughafens

Am Sonntagmorgen ist ein 26-jähriger Motorradfahrer in Palma de Mallorca verstorben. (Symbolbild) | Toni Planells

Am Sonntagmorgen ist in Palma de Mallorca ein 26-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann soll gegen 6 Uhr morgens in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und sei gestützt, danach ist sein Körper mehrere Meter über die Straße geschleudert worden. Der tödliche Unfall ereignete sich im Stadtteil Coll d'en Rabassa unweit des Flughafens.