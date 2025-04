An Traumbucht von Mallorca: Kind stürzt von Felsen und verletzt sich

Gerade erst hat der Frühling auf Mallorca angefangen, schon ereignen sich die ersten Unfälle an Stränden und Buchen der Insel. An diesem Wochenende ist ein achtjähriger Junge in der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca verletzt worden. Der Unfall passierte an der kleinen, aber beliebten Bucht Cala Comtessa bei Ses Illetes.

Der Junge stürzte beim Klettern auf einem Felsen von zwei Metern Höhe und kam auf dem Stein auf. Nach dem Sturz konnte sich das Kind nicht mehr bewegen. Die Eltern alarmierten die Rettungsdienste, da sie die Stelle, an der das Kind liegen geblieben war, nicht erreichen konnten. Ähnliche Nachrichten Umgebung abgesperrt: Havarierte Segelyacht an Traum-Cala auf Mallorca gespült Der Unfall führte zu einem größeren Einsatz an der kleinen Bucht: Mehrere Streifen der Guardia Civil und der Lokalpolizei von Calvià, ein Krankenwagen und Feuerwehrleute rückten aus. Die Einsatzkräfte mussten sich durch unwegsames Gelände arbeiten, die Bucht ist nicht barrierefrei und nur über Treppenstufen zu erreichen. Nach der Bergung wurde der Achtjährige ins Krankenhaus gebracht. Die Bucht von Ses Illetes ist bei Einheimischen und Urlaubern gleichermaßen beliebt. Da man sie mit einer direkten Busverbindung aus Palma de Mallorca einfach erreichen kann, ist sie vor allem zur Hochsaison gut besucht, aber auch schnell überfüllt. Es gibt auch ein Chiringuito, WCs und Duschen.