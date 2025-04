Mitten im Sturm: Desorientierter Kapitän von havariertem Schiff gerettet

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza eine dramatische Rettungsaktion ereignet. An der Küste von Santa Eulalia war ein Segelboot mit gebrochenem Mast während eines heftigen Sturms gestrandet, hohe Wellen peitschten gegen das Schiff. Die Polizei entdeckte das Boot und alarmierte die Guardia Civil – denn an Bord befand sich noch eine Person: der Kapitän, verletzt und desorientiert.

Der Mann, Kapitän der Dream Weaver, hatte sich offenbar den Kopf angeschlagen und weigerte sich trotz der Gefahr, sein Boot zu verlassen. Als die Beamten eintrafen, fanden sie ihn in einem verwirrten Zustand vor. Er stand kurz davor, sich ins aufgewühlte Meer zu stürzen – ein lebensgefährliches Unterfangen angesichts der tobenden Wellen. Ohne zu zögern, sprangen die beiden Guardia Civil-Beamten ins Wasser. Mit großem Einsatz und Geschick gelang es ihnen, den Kapitän zu erreichen und ihn sicher ans Ufer zu bringen. Dort berichtete der Mann, dass er durch den Sturm einen heftigen Schlag abbekommen und über Stunden das Bewusstsein verloren hatte. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus auf Ibiza eingeliefert, wo Ärzte seinen Zustand untersuchten. Dank des schnellen und mutigen Eingreifens der Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindert werden – und das Internet feiert die Helfer nun als Helden.