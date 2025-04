Nach 24 Grad und viel Sonne: So warm wird es in der neuen Woche

Der Frühling hat in diesem Jahr auf Mallorca ein wenig Anlaufschwierigkeiten gehabt, doch mittlerweile bringt er T-Shirt-Wetter und strahlenden Sonnenschein auf die Insel. An diesem Wochenende haben viele Menschen den blauen Himmel und die angenehmen Werte genossen, passend dazu finden zahlreiche Firas und Feste statt. Auch an die Strände sind in fast jeder Himmelsrichtung schon gut besucht gewesen.

Für Sonntag hat der staatliche Wetterdienst Aemet noch einmal viel Sonne und ein paar Wolken vorhergesagt. Kurze, lokale Schauer sind vor allem auf Mallorca nicht ausgeschlossen und dazu kommt am Nachmittag ein flotter Wind auf, vor allem an den Küsten. Die Tageshöchstwerte klettern auf bis zu 24 Grad, die vor allem in Palma de Mallorca und Pollença erreicht werden, 23 Grad sind in Llucmajor und Manacor angekündigt. Ähnliche Nachrichten Ist schon Badewetter auf Mallorca? So warm ist das Mittelmeer aktuell Mehr ähnliche Nachrichten Wer bei einem Strandbesuch ein wenig Abkühlung nach dem Sonnenbad benötigt, kann natürlich auch schon baden oder schwimmen gehen. Nicht wenige Menschen trauen sich in diesen Tagen schon ins Balearen-Meer. Unter der Sonneneinstrahlung der vergangenen Tage ist die Wassertemperatur schon ein wenig angezogen. Am Sonntagmorgen hat die Hafenbehörde 17,1 Grad vor Andratx gemessen, 17,4 Grad sind es vor Pollença. Insgesamt wird die neue Woche am Montag genauso schön und mild wie das Wochenende losgehen. Weiterhin sind Topwerte bis 23 Grad angesagt und dazu gibt es meistens Sonnenschein mit blauem Himmel. Aus Nordosten kann ein flotter Wind dazukommen und es bleibt erst einmal einige Tage in Folge trocken. Ab Dienstag können sich die Wolken am Himmel über Mallorca ein wenig verdichten und die Werte gehen minimal herunter. 22 Grad sind dann in Palma de Mallorca angekündigt, 20 Grad in Sa Pobla sowie Maria de la Salut. Laut der aktuellen Wettervorhersage von Aemet soll sich das Wetter die ganze Woche über stabil gestalten. Erst ab Freitag sind demnach neue Schauer angekündigt.