Gut für Haut und Korallen: Die politisch wohl korrekteste Sonnencreme auf Mallorca

Ende des zurückliegenden Jahres berichtete eine Studie, dass die zunehmende Belastung durch Sonnenschutzmittel die empfindlichen Ökosysteme der Küstenregionen auch vor Mallorca gefährden könnte. Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass die in den Cremes enthaltenen UV-Filter die Stoffwechselprozesse von Mikroorganismen massiv stören könnten.

Gut, dass es auch Produkte gibt, die Rücksicht auf die Natur nehmen. Der Hersteller Babaria gibt für seine Körpermilche und Sonnencremes an, auf die schädlichen UV-Filter Oxibenzon und Octinoxat zu verzichten. Diese werden mit der Veränderung des Immunsystems von Korallen in Verbindung gebracht, was zu deren ungesunder Weißfärbung beiträgt. Ohne die genannten Inhaltsstoffe seien die Produkte korallenfreundlich, so der Hersteller.

Die Wundersubstanz Aloe

Die Sonnencreme für sensible Haut enthält Aloe und ist biologisch abbaubar. Sie verfügt über einen Lichtschutzfaktor von 50 und blockt sowohl UVA- als auch UVB-Strahlen. Darüber hinaus ist die Lotion 100 Prozent vegan und wird in Spanien hergestellt, was durch kurze Transportwege wiederum CO2-Emissionen spart.

Auch andere Hersteller haben den Trend hin zu nachhaltigem Sonnenschutz erkannt. Zu ihnen zählt Nivea Sun, das mit einer schützenden und feuchtigkeitsspendenden Sonnencreme aufwartet, sowie die Marke Shiseido.

Der Autor ist MM-Redakteur und freier Umweltaktivist