Mit Wechselgeld-Trick: Deutsche Urlauberin auf Parkplatz in Peguera ausgeraubt

In dem beliebten Urlaubsort Peguera auf Mallorca ist eine deutsche Urlauberin ausgeraubt worden. Mit einer Wechselgeld-Masche konnte der Trickbetrüger 250 Euro erbeuten. Das Rentner-Paar aus der Bundesrepublik bemerkte den Raub aber und konnte den Mann festhalten. Er wurde direkt im Anschluss an das Verbrechen festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der Rumäne soll rund 40 Vorstrafen haben, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag der vergangenen Woche auf einem Parkplatz in Peguera. Dort sprach der Betrüger das deutsche Rentner-Paar an und fragte nach Wechselgeld für einen Parkschein. Während die Frau ihr Portemonnaie zückte, griff der Betrüger herein und konnte ihr 250 Euro entwenden. Glücklicherweise bemerkten die Deutschen das sofort und der Rentner konnte den Dieb festhalten. Ein Sicherheitsbeamter eines nahe gelegenen Hotels kam den beiden Urlaubern zur Hilfe.

Vorbestrafter Täter

Kurz darauf traf eine Streife der Lokalpolizei von Calvià vor Ort ein und verhaftete den Mann wegen Raubes mit Gewaltanwendung. Die geklauten 250 Euro konnten sichergestellt und wieder an die Deutsche übergeben werden. Am nächsten Tag erstattete die Rentnerin Anzeige gegen den Trickbetrüger bei der Guardia Civil in Son Bugadelles. Bei dem Täter handelt es sich um einen 42-jährigen Rumänen, der rund 40 Vorstrafen haben soll. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und dann wieder auf freien Fuß gelassen.

Auf Mallorca treiben Betrüger und Diebe vor allem zur Hauptsaison ihr Unwesen. Besonders vorsichtig sollte man an Urlauber-Hotspots und Ausflugszielen, aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Plätzen sein. Oft bedienen sich die Kriminellen an den immergleichen Maschen, darunter fallen auch die "Nelken"- oder "Rosmarin"-Frauen. So ist erst Ende März zu einem Vorfall in Cala Millor gekommen, bei dem einer Deutschen an der Strandpromenade das Portemonnaie sowie eine Halskette im Wert von 10.000 Euro geklaut worden. Noch mehr Tipps, mit denen Sie sich gegen Taschendiebe schützen können, lesen Sie hier.