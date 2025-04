Sommer bereits Anfang April: Volle Strände bei strahlendem Sonnenschein auf Mallorca

Der Cas-Catala-Strand am Sonntag. | it

Ungewöhnlich früh im Jahr sind am Sonntag erstmals Menschen in großer Zahl an Strände auf Mallorca geströmt. Zwar waren diese am Montag lange nicht so voll wie etwa zwischen und Juni und August, aber mitunter gestaltete es sich schwierig, ein Plätzchen für das Handtuch zu ergattern, wie ein MM-Emissär beobachten konnte.