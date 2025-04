Kriminell in Belgien: Mallorquiner sollen in mehr als zwanzig Wohnungen eingebrochen sein

Zwei Insulaner aus Palma de Mallorca sollen im zurückliegenden Herbst in Belgien in mehr als zwanzig Wohnungen eingebrochen sein, zum Teil mit Waffengewalt. Sie sollen Teil einer vierköpfigen Bande gewesen sein, zu der noch ein Mann und eine Frau aus Chile gehört haben sollen. Einer der Männer aus Mallorca wurde in diesem Februar von der Nationalpolizei in Palma festgenommen. Nun hat die belgische Justiz seine Auslieferung an das mitteleuropäische Land beantragt.

Die Vorfälle sollen sich zwischen September und Oktober 2024 ereignet haben. Der Bande werden insgesamt 26 Wohnungseinbrüche an verschiedenen Orten in Belgien zugeschrieben. Die Ermittlungen der belgischen Polizei führten zu der Festnahme der chilenischen Frau. Tage später wurden der Chilene und einer der beiden Mallorquiner festgenommen. Dieser wurde in Basel, Schweiz verhaftet und befindet sich immer noch dort. Dem jungen Mann wurde der Reisepass entzogen In der Folge wurde eine vierte Person, der jüngst in Palma festgenommene Verdächtige, mit Wohnsitz in der Balearen-Hauptstadt identifiziert. Der mutmaßliche Täter wurde der Justizbehörde vorgeführt, die grünes Licht für seine Auslieferung gab und seine vorläufige Freilassung unter Auflagen verfügte. Diese sehen vor, dass der 21-Jährige wöchentlich vor dem Strafgericht in Palma erscheinen muss, ihm wurde die Ausreise aus dem Staatsgebiet untersagt und man entzog dem jungen Mann den Reisepass. Jetzt befindet er sich auf freiem Fuß und seine Auslieferung steht bevor. Vor einer Auslieferung steht auch ein auf Mallorca lebender Slowene, dem vorgeworfen wird, im Sommer 2024 in Deutschland eine Bankfiliale überfallen zu haben. Die Polizei konnte den Mann anhand von Überwachungsaufnahmen als mutmaßlichen Täter identifizieren und erließ einen internationalen Haftbefehl. In der vergangenen Woche nahm schließlich die Guardia Civil in Llucmajor den Verdächtigen, der auf der Insel als Spediteur arbeitete, fest.