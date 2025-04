Größter Strip-Club Mallorcas macht seine Pforten in der Bierstraße an der Playa de Palma auf

Die Bierstraße auf Mallorca, die eigentlich den Namen Carrer Miquel Pellisa trägt, wird in dieser Saison um eine neue, heiße Adresse reicher. Denn hier soll direkt unter dem Lokal "Et Dömsche", in einem ehemaligen Tanzschuppen "Carrusel", ein neuer Stripclub an der Playa de Palma eröffnet werden. Wie MM aus vertraulichen Quellen erfahren hat, ist das Opening des "Feminina Tabledance Clubs" für den Mai 2025 geplant. Einer der neuen deutschen Manager des Etablissements sagte diesem Wochenblatt exklusiv, dass das angepeilte Datum der 15. Mai sei – da jedoch noch Handwerksarbeiten durchgeführt werden, sei das noch nicht offiziell.

Der Club soll der größte seiner Art auf der Baleareninsel sein. Insgesamt sollen in drei verschiedenen Bereichen am Ballermann und auf 600 Quadratmeter Fläche rund 60 Frauen ihre sinnlichen Tanzdarbietungen vollführen. Bei den Stripperinnen handelt es sich vorrangig um deutsche und spanische Tänzerinnen, doch finden sich auch andere Nationalitäten vor. Christoph Nitsch (l.) ist der neue Betreiber des nach eigenen Angaben größten Nachtclubs auf Mallorca und gut mit Rotlicht-König Bert Wollersheim (r.) befreundet. (Foto: privat) Für die 60 Tänzerinnen wurden bereits Wohnungen angemietet "Die Wohnungen für die Mädchen sind bereits auf der Insel angemietet, derzeit suchen wir noch händeringend nach Service-Kräften und Türstehern", so die deutsche Quelle. Der Eintritt soll um die 10 Euro betragen. Der Club wird täglich von 19 Uhr am Abend bis um 6 Uhr morgens ganzjährig seine Pforten öffnen, wobei allabendlich die Stripperinnen rund 300 Besucher einheizen werden. Momentan sei man auch in Verhandlungen mit den Live-Künstlern, darunter der bekannte Schlagersänger und Ballermann-Barden – doch spruchreif sei diesbezüglich noch nichts. Auch werden Djs für die Gäste House-, Electro-, Hip-Hop und R&B-Musik auflegen. Der neue Inhaber des Feminina Clubs Mallorca ist ein deutscher Geschäftsmann, der bereits den Feminina Club München betreibt und ein guter Freund des Rotlicht-Königs und TV-Stars Bert Wollersheim ist. "Die Politik des Inhabers des Laufhauses, Christoph Nitsch, ist es, dass es keine Drogen und keinen Sex geben wir, da wir dem Feminina Club Mallorca einen seriösen Touch geben wollen. In München führt Nitsch bereits einen ähnlich großen Stripclub, in dem der Eintritt jedoch das Doppelte, also 20 Euro, beträgt", so der neue Manager des Etablissments.