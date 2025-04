Flugpassagier wird im Mallorca-Airport Edel-Rolex gestohlen

Am Flughafen von Palma de Mallorca hat ein Dieb für Aufsehen gesorgt, der einem Urlauber eine Rolex-Uhr im Wert von 27.500 Euro gestohlen hatte. Der Langfinger flüchtete nach seiner Tat mit seiner wertvollen Beute zunächst mit einem Flieger ins Ausland.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, meldete das Opfer den Diebstahl der Guardia Civil. Bei einer Befragung durch die Ordnungshüter zu dem Vorfall gab die bestohlene Person an, unvorsichtig gehandelt zu haben.

Zugriff bei der Wiedereinreise nach Mallorca

Der kriminelle Akt habe sich vermutlich in einem achtlosen Moment ereignet, während das Opfer seine Koffer am Flughafen an der Gepäckausgabe zusammensuchte. Zollbeamte leiteten weitere Ermittlungen zu dem Fall ein und konnten den Verdächtigen, der Spanien zunächst mit der Rolex Daytona verlassen hatte, identifizieren.

Bei seiner Rückkehr nach Mallorca konnte der Mann ausfindig gemacht werden und wurde umgehend bei der Einreise am Airport von Palma am vergangenen Donnerstag verhaftet. Der mutmaßliche Kleinkriminelle muss sich nun wegen Diebstahls vor Gericht verantworten.