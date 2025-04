Krampfanfall in den Bergen: Deutscher stirbt beim Wandern auf Mallorca

Der 55-jährige Deutsche ist in den Bergen um Gènova in der Nähe von Palma de Mallorca tödlich verunglückt. (Symbolfoto) | MICHELS

Auf Mallorca ist am Montagnachmittag ein 55-jähriger Deutscher beim Wandern tödlich verunglückt. Ersten Informationen zufolge soll der Mann einen Krampfanfall erlitten haben und sei dann ohnmächtig geworden. Das Unglück ereignete sich in den Bergen um Génova in der Nähe von Palma de Mallorca, wo der Mann mit einem Begleiter Seilklettern war. Das berichtet unter anderem die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.