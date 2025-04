Saisonbeginn auf Mallorca: An diesen Stränden stehen schon Liegen und Schirme

Gerade sind die Osterferien in Deutschland losgegangen und schon wird Mallorca spürbar voller. Die Insel macht sich für den Saisonstart fit und auch die Strände werden vorbereitet. Nahezu überall auf Mallorca werden in diesen Tagen die Sonnenschirme und Strandliegen aus den Lagern geholt und im Sand aufgebaut. Auch die Aussichtstürme der Rettungsschwimmer werden teilweise wieder aufgebaut und mobile Toilettenhäuschen aufgestellt. Dabei sind manchen Gemeinden schneller als andere.

Im Südwesten Mallorcas in der Gemeinde Calvià sind einige Strände so gut wie fit für den Sommer. Unter anderem in Palmanova und am an der Playa de Torà in Peguera steht das Equipment schon. Die Liegen und Sonnenschirme sind schon dort aufgebaut. In Port de Sóller, dem beliebten Urlaubsort im Nordwesten der Insel, stehen beispielsweise an der Platja des Traves schon die Sonnenschirme. Ähnlich sieht es am Stadtstrand von Palma de Mallorca am Gesa-Gebäude aus. Dort sind auch schon Liegen im Sand aufgetürmt. Der Mietservice ist aber noch nicht losgegangen.

Am Strand von Cala Major bei Palma de Mallorca ist am Montag das Häuschen für die Rettungsschwimmer angeliefert worden. Foto: Martin Ansorge

Am Montag sind in Cala Major bei Palma die mobilen Toilettenhäuschen angeliefert worden. Auch der Aussichtsturm für die Rettungsschwimmer – seit vergangener Saison ein gelber Kasten – wurde per Bagger an den Strand verfrachtet und aufgebaut. Die Socorristas werden ihren Dienst, wie an den meisten Stränden der Insel, aber erst Anfang Mai aufnehmen.

An der Playa de Palma, auf Höhe des Balneario 12, sind schon die Pfähle für die Sonnenschirme in den Sand geschlagen worden. Ein ähnliches Bild bietet sich aktuell im Osten der Insel an der Playa de Cala Millor. Auch an der Platja de Sant Llorenç stehen schon zahlreiche Liegen, wobei auch hier der Mietservice noch nicht begonnen hat.

In Port de Sóller, dem beliebten Urlaubsort im Nordwesten der Insel, stehen das Sommer-Equipment schon. Foto: Carina Groß

Auf Mallorca hat sich das Wetter – nach einem sehr regenreichen März – in den vergangenen Tagen verbessert. Am Sonntag sind schon rund 26 Grad in Pollença gemessen worden, entsprechend gut besucht und voll sind die Strände und Buchten der Insel schon gewesen. Urlauber und Einheimische badeten in der Sonne, einige trauten sich auch schon ins Wasser.

In der vergangenen Saison hatte es an einigen Stränden und Buchten Mallorcas Aufregung um Luxus-Liegen gegeben. Unter anderem in Cala Major in Palma de Mallorca sowie an der Playa Formentor wurden bequemere Strandliegen und Bali-Sonnenschirme aufgestellt, die Preise dafür waren gesalzen. Unter Urlaubern und Einheimischen hatte sich Protest geregt.

Währenddessen hat die Vereinigung der Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià am Montag Alarm geschlagen. "Die Strände sind nicht sicher", teilte sie bei Instagram mit. "Sie werden bis zum 1. Mai nicht von Rettungsschwimmern betreut", ergänzte die Vereinigung. Weil die Playas jetzt schon von vielen Besuchern bevölkert werden, mahnen die Socorristas zur Vorsicht. Indes hat sich am vergangenen Wochenende schon der erste Unfall dieser Saison an der Bucht von Ses Illetes ereignet.