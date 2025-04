Es geschah an der Playa de Palma: Mann bei Einbruch in Wohnhaus ans Bett gefesselt

Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca haben zwei Männer festgenommen, die an der Playa de Palma in ein Privathaus eingedrungen waren und den dortigen Mieter an sein Bett gefesselt hatten. Laut einer Pressemitteilung wurden die Täter an Ort und Stelle festgenommen, nachdem eine Nachbarin Alarm geschlagen hatte.

Die angerückten Polizisten entdeckten eine aufgebrochene Tür, den an Füßen und Armen gefesselten Mann und die zwei Kriminellen, von denen sich einer hinter einer Gardine versteckt hielt. Die Einbrecher hatten bereits 1356 Euro aus dem Besitz des Mieters an sich genommen. Die Kriminellen kamen nachts gegen 4.30 Uhr Das Opfer äußerte, in der Nacht zum Sonntag gegen 4.30 Uhr in dem Haus an der Straße Mar de les Antilles von den zwei Männern im Bett überrascht worden zu sein. Sie zerstörten sein Handy und einen Laptop-Computer. Bei den Tätern handelt es sich um einen 38-jährigen paraguayischen Staatsangehörigen, der andere konnte noch nicht identifiziert werden. Bei ihnen wurden mehrere Einbruchswerkzeuge sowie Handschuhe sichergestellt.