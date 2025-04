Wer sich daneben benimmt, muss zittern! Neue Benimm-Einheit der Polizei soll in Palma für Ordnung sorgen

Der Bürgermeister von Palma de Mallorca, Jaime Martínez, hat am zurückliegenden Montag auf der Plaça d'Espanya das neue Team für Bürgernähe der Lokalpolizei von Palma vorgestellt. Das Team ist seit zwei Monaten im Einsatz und hat die Aufgabe, in den unterschiedlichen Stadtvierteln zu Fuß zu patrouillieren, um für zivilisierteres Verhalten zu sorgen. Aktuell gehören der Einheit 30 Beamte an, die in den ersten zwei Monaten ihres Bestehens mehr als 1000 Strafen verhängt hatten. Bis Ende dieses Jahres sollen 270 weitere Polizisten hinzukommen.

"Das Team für Bürgernähe ist ein grundlegendes Instrument, um uns zu verteidigen. Das Rathaus von Palma hat immer deutlich gemacht, dass es in unserer Stadt keinen Platz für Kriminalität gibt. Dies ist ein weiterer Schritt nach vorne und es gibt keinen Weg zurück", sagte der Bürgermeister bei der Präsentation. "Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Bedürfnis, dass die Stadtverwaltung die Bürgerfreundlichkeit und Sicherheit gewährleistet, die sie verdienen." Jaime Martínez fügte hinzu, dass eine der Hauptachsen seines Regierungsprogramms die "öffentliche Sicherheit und der Anstand" sei. "Ein Beweis dafür sind alle politischen Maßnahmen, die in dieser Hinsicht gefördert wurden, mit einem Budget für 2025 für die Sicherheit, das 136 Millionen Euro übersteigt, oder die historische Ausschreibung von Stellen, um 170 neue Beamte für die Behörde bereitzustellen und eine erstklassige Lokalpolizei zu haben", sagte er. Einsätze dort, wo es nötig ist Die Aufgaben des Teams für Bürgernähe leiten sich aus der bisherigen Arbeit der Polizeibeamten der Stadtviertel und der Ausschüsse für Sicherheit und Zusammenleben ab, die sich alle zwei Monate treffen und an denen Vertreter der Stadtviertelvereine teilnehmen. Die Beamten können je nach Bedarf der Bürger im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden. Zusätzlich zu den erwähnten 1000 Strafen hat die neue Polizeieinheit 70 Kontrollen von Elektro-Rollern durchgeführt, bei denen fast 400 Strafen verhängt und einige dieser Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen wurden. Die Beamten haben außerdem bis zu 300 Präventivmaßnahmen und Verfolgungen durchgeführt und wichtige Punkte im Stadtzentrum wie die oberhalb der Stadtmauer gelegene Zone, den Parc de la Mar, die Straße Sant Miquel und die Plaça Major ständig überwacht.