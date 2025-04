Erst Hitzeschub, dann Regen: So wird das Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen

Die schönen Tage auf Mallorca setzen sich bis auf Weiteres fort. Laut dem Wetterdienst Aemet steigen die Temperaturen bis Freitag auf 23 Grad, die Sonne wird in der Regel so gut wie ungetrübt vom Himmel lachen. Auch nachts wird es zunehmend erträglicher: Die Werte liegen bei 12 bis 13 Grad.

Am Samstag soll es besonders warm werden: Örtlich wird bei schwachem Südwind mit 27 Grad gerechnet, sodass Strandbesuche durchaus möglich sind. Angesichts der Tatsache, dass die Insel noch nicht allzu voll ist, bieten sich Ziele wie der es-Trenc-Strand oder die Illetes-Strände bei Palma an, auf denen im Juli und August fast jeder Quadratzentimeter belegt ist.

Meerwasser noch immer kalt

Wer allerdings ins Wasser steigen will, muss sich noch gehörig überwinden: Mehr als 17 bis 18 Grad ist das Meerwasser noch nicht warm. Am Sonntag und den Folgetagen wird mit Regen gerechnet, er örtlich ergiebig sein kann. Die Temperaturen fallen allerdings nur wenig signifikant auf 22 bis 23 Grad.

Bereits in den vergangenen Tagen war es zeitweise mollig warm auf Mallorca: Am Samstag stiegen die Werte so sehr an, dass die Menschen erstmals im laufenden Jahr in größerer Zahl an die Strände strömten.