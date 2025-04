Tragischer Unfall: Ehemaliger Inselratspräsident stürzt mit Auto in Hafenbecken und stirbt

Der ehemalige Präsident des Inselrats von Ibiza und ehemalige Vizepräsident des Balearen-Parlaments, Pere Palau, ist am Dienstag bei einem Unfall im Hafen von Sant Antoni (Ibiza) verstorben. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, stürzte Palaus Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen ins Hafenbecken. Obwohl zufällig anwesende Rettungskräfte sofort eingriffen, konnten sie den 78-Jährigen nicht mehr reanimieren.

Die Nachricht löste der Zeitung zufolge auch tiefe Betroffenheit auf Mallorca aus. Der Politiker der konservativen Volkspartei PP war 24 Jahre lang als Landtagsabgeordneter in Palma tätig. Seine Tochter Sandra Palau, derzeit Landtagsabgeordnete der Volkspartei, sowie der amtierende Präsident des Inselrats von Ibiza, Vicent Marí, verließen die laufende Parlamentssitzung umgehend, um nach Ibiza zurückzukehren.

Die Präsidentin der Balearenregierung, die Konservative Marga Prohens, zeigte sich ebenso erschüttert wie die Abgeordneten der Volkspartei, insbesondere jene aus Ibiza, die Palau als "historische Persönlichkeit" der Balearen-PP schätzten. Ehemalige Kollegen und politische Weggefährten verschiedener Parteien sprachen der Familie ihr Beileid aus.

Pere Palau Torres wurde 1946 in Sant Joan geboren. Seine politische Laufbahn begann 1979 als stellvertretender Bürgermeister von Sant Antoni de Portmany. Von 1987 bis 2011 war er Abgeordneter im Balearen-Parlament, wo er zeitweise als Vizepräsident des Parlamentspräsidiums fungierte. Zwischen 2003 und 2007 leitete er als Präsident den Inselrat von Ibiza und Formentera, in der letzten Legislaturperiode, in der die Institution beide Inseln umfasste. Innerhalb der PP Ibiza bekleidete er ebenfalls verschiedene Führungspositionen.

Es wird erwartet, dass das Parlament eine Schweigeminute zum Gedenken an den Verstorbenen einlegen wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.