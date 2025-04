Drogen-Ghetto Son Banya: Clans investierten 200.000 Euro in illegale Anbauten

Ein Polizist überwacht die Abrissarbeiten am Dienstag (8.4.) im Drogen-Ghetto Son Banya | P. BOTA

Zehn Tage Bauzeit, 8000 Quadratmeter Beton und sieben Verkaufsstellen: Wie jetzt bekannt wurde, haben Händler im Drogen-Ghetto Son Banya auf Mallorca offenbar rund 200.000 Euro in zahlreiche illegale Anbauten investiert – bar bezahlt und ohne jegliche Genehmigung. Die neu errichteten Gebäude waren am Dienstag (8.4.) von Polizei und städtischen Einsatzkräften dem Erdboden gleichgemacht worden. Nun rücken die geheimen Bauarbeiten der kriminellen Clans in den Fokus der Ermittlungen.