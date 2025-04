Tennisstar Rafa Nadal und seine Frau erwarten Familienzuwachs

Nach seinem Karriereende setzt das spanische Tennisidol Rafael Nadal, 38, auf Familienzuwachs: Nach übereinstimmenden Presseberichten erwarten der aus Mallorca stammende Star und seine Frau Mery Perelló, 36, ihr zweites Kind. Laut dem Klatschblatt ¡Hola! befindet sich Perelló bereits im fünften Schwangerschaftsmonat, sodass das Baby im kommenden Sommer erwartet wird.

Das Paar, das seinen ersten Sohn Rafael vor zweieinhalb Jahren bekommen hat, habe sich nach dem kürzlichen Karriereende des Tennisspielers für eine Familienerweiterung entschieden. Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt bei einer Gala der Nadal-Stiftung soll die Mallorquinerin versucht haben, ihren wachsenden Babybauch unter einem weiten weißen Mantel zu verbergen, so das Blatt.

"Dieses Mal verläuft die Schwangerschaft sehr gut für sie, anders als bei der ersten", will ¡Hola! in Erfahrung gebracht haben. Das Paar habe die freudige Nachricht bereits seinem engsten Umfeld und den Familien mitgeteilt und befinde sich in einer "sehr glücklichen Phase".

Die Liebesgeschichte von Rafael Nadal und der als Xisca bekannten María Francisca Perelló begann vor fast zwanzig Jahren. Ihr erstes gemeinsames Foto in der Öffentlichkeit wurde 2005 bei einer Preisverleihung aufgenommen. Im selben Jahr begleitete sie Nadal zu seinem ersten Roland-Garros-Sieg. Die beiden sind seit 2019 verheiratet.

Der spanische Fotojournalist Julián Aguirre beschrieb deren Beziehung jüngst als "solide und diskret": "Sie haben sich nie vor den Medien versteckt. Wir haben sie bei vielen Gelegenheiten fotografiert, immer natürlich, aber mit einer gewissen Distanz, ohne aufgesetzte Fotoshootings."

Mery, wie sie von Nahestehenden auch genannt wird, war stets eine wichtige Stütze für den Tennisstar und pflegt seit jeher ein gutes Verhältnis zu Nadals Familie. In all den Jahren konnte man sie regelmäßig bei Turnieren beobachten, wo sie ihren Mann von der Tribüne aus unterstützte.