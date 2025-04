Im Norden Mallorcas: Ausländischer Radfahrer tödlich verunglückt

Der 59-jährige irische Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle im Norden Mallorcas. (Symbolfoto) | ALEX SEPULVEDA

Im Norden Mallorcas ist ein Radfahrer am Mittwochnachmittag ums Leben gekommen. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, ereignete sich der tödliche Unfall gegen 16.30 Uhr in der Nähe von Port de Pollença. Der 59-jährige Ausländer verstarb noch an der Unfallstelle.