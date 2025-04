Das ist eine der schmalsten Straßen in der Altstadt von Palma

Mitten im historischen Zentrum von Palma de Mallorca verbirgt sich ein architektonisches Kleinod, das selbst viele Einheimische kaum kennen: der Carrer de Sant Nicolau. Diese charmante Gasse hat sich zu einer städtebaulichen Kuriosität entwickelt – nicht zuletzt wegen ihrer außergewöhnlich schmalen Ausmaße. In manchen Abschnitten misst sie weniger als einen Meter in der Breite und zählt damit zu den engsten Straßen der Inselhauptstadt.

Gerade einmal rund 60 Meter lang, liegt sie strategisch günstig unweit der belebten Flaniermeile Carrer Unió und nur einen Steinwurf von der markanten Plaça del Mercat entfernt. Laut Google Maps lässt sich die gesamte Strecke in weniger als einer Minute zu Fuß durchqueren – was sie auch zu einer der kürzesten Straßen Palmas macht.

Charme und Geschichte auf engstem Raum

Die Enge des Carrer de Sant Nicolau macht ihn für den motorisierten Verkehr unpassierbar. Fußgänger und Radfahrer genießen hier eine seltene Ruheoase – eine willkommene Abwechslung zum geschäftigen Treiben der Altstadt.

Namensgeberin der Gasse ist die nahegelegene Kirche Sant Nicolau, ein bedeutendes sakrales Bauwerk mit langer Geschichte. Die gleichnamige Pfarrei wurde bereits 1302 von der Pfarrei Santa Eulàlia abgetrennt und dem Schutz des heiligen Nikolaus von Bari unterstellt. Heute ist sie der Prälatur Opus Dei anvertraut.

Noch enger: der Carrer de la Sagristia de Sant Jaume

Doch so schmal der Carrer de Sant Nicolau auch sein mag – es geht noch enger: Der Carrer de la Sagristia de Sant Jaume, auch bekannt als "Carrer Estret" (die enge Gasse), unterbietet ihn in Sachen Breite stellenweise noch. Diese etwa 30 Meter kurze Verbindung zwischen der Carrer de Sant Jaume und der Carrer de les Caputxines misst an einigen Stellen sogar weniger als einen Meter. Auch die bekam ihren Namen von einer Pfarrkirche: Sant Jaume.

Allerdings handelt es sich hierbei um eine nur halböffentliche Passage. Zwei Gitter an den Enden verschließen die Gasse nachts, um unerwünschte Aktivitäten zu unterbinden. Während der Restaurierung des benachbarten Palastes Can Armengol blieb sie zeitweise komplett geschlossen, wurde aber 2021 nach Abschluss der Arbeiten wieder freigegeben.