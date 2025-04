Obdachlose haben am Rande von Palma de Mallorca eine Elendssiedlung wieder aufgebaut, die im Oktober des vergangenen Jahres von Mitarbeitern des Stadtreinigungsbetriebs Emaya entfernt worden war.

Es handelt sich laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" um eine Ansammlung von Verschlägen in der Nähe der Ausfahrt der Ringautobahn Richtung Valldemossa. Ein bekanntes, aus mehreren Gebäuden bestehendes Einkaufszentrum befindet ich in der Nähe, Geschätsinhaber haben sich über die Zustände bereits beschwert. Müll habe ich angehäuft und Ratten hätten sich vermehrt.

Obdachlosenasyl und Kriminalitätsschwerpunkt in der Nähe

Bei den Personen, die wieder an die Stelle zurückgekehrt sind, handelt es sich um Bewohner eines in Laufweite befindlichen Obdachlosenasyls. Es wird befurchtet, dass mehr Verschläge an dem Ort errichtet werden, sofern die Stadt nicht handelt. Die reaktivierte Elendssiedlung befindet zudem unweit eines verrufenen Viertels namens Camp Redó. Dort liegen die berüchtigten Corea-Hochhäuser, ein Kriminalitätsschwerpunkt der Stadt.

Angesichts der anhaltenden Wohnungsnot auf Mallorca haben sich in den vergangenen Jahren zahlreiche Eledssiedlungen am Rande von Palma gebildet – etwa in der Nähe von Hotels im Meeresviertel Can Pastilla oder an den Schienen des historischen Sóller-Zugs.