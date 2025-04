Beim Steak essen an der Playa de Palma verschluckt: Rentner auf der Intensivstation

An der beliebten Urlaubermeile Playa de Palma auf Mallorca haben Einsatzkräfte einem Rentner das Leben gerettet. Am Mittwochabend hatte sich der Mann beim Steak essen so sehr verschluckt, dass er um ein Haar gestorben wäre. Der Mann wird noch immer im Krankenhaus behandelt, er liegt im kritischen Zustand auf der Intensivstation einer Privatklinik.

Wie das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear" meldet, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr im Urlauber-Viertel Ses Meravelles an der Playa de Palma. Der Mann, ein 72 Jahre alter Ire, aß in einem Restaurant in zweiter Meereslinie mit seiner Frau zu Abend. Während er sein Steak verspeiste, begann er zu würgen und bekam keine Luft mehr. An diesem Punkt wurde der Notruf abgesetzt.

Essenreste mit Spezial-Staubsauger entfernt

Kurz darauf wurde der Rentner am Tisch bewusstlos. Als die Rettungskräfte mit mehreren Einheiten anrückten, hatte der Mann schon einen Herz- und Atemstillstand erlitten. Gerettet werden konnte der Mann mit eines "speziellen Staubsaugers", schreibt "Crónica Balear". Dieser kommt in solchen Fällen zum Einsatz, damit Essensreste, die die Atemwege blockieren, abgesaugt werden können.

Nachdem die Steakreste aus der Luftröhre des Mannes entfernt wurden, konnten die Rettungskräfte den Iren reanimieren und stabilisieren. Der 72-jährige Mann wurde danach in eine Privatklinik in Palma de Mallorca eingeliefert, wo er noch immer in kritischem Zustand auf der Intensivstation behandelt wird.