Staufalle auf Mallorca: Dieser Kreisverkehr wird endlich erweitert!

Der Kreisverkehr an der Landstraße nach Sóller gilt als einer der verkehrsreichsten in Palma. | Alejandro Sepúlveda

Die Pläne zur Erweiterung des Kreisverkehrs an der Landstraße nach Sóller in Palma de Mallorca nehmen Gestalt an. Das auf die Verbesserung des Verkehrsflusses abzielende Projekt sieht unter anderem eine neue, direkte Zufahrt zum Stadtteil Son Sardina vor. Die Bauarbeiten sollen laut Angaben des Inselrats von Mallorca noch Ende dieses Jahres beginnen und voraussichtlich nicht länger als ein Jahr dauern, sodass die Fertigstellung bis Ende 2026 geplant ist.