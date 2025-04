Autofahrer auf Mallorca aufgepasst! Dieses Utensil darf bald im Handschuhfach nicht fehlen

Die Guardia Civil wird ab dem 1. Januar 2026 in Spanien und auch auf Mallorca verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass alle Fahrzeuge mit den neuen vorgeschriebenen V16-Warnleuchten ausgestattet sind. Diese ersetzen in Zukunft das Warndreieck und müssen im Handschuhfach aufbewahrt werden. Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Sicherheitskampagne der spanischen Verkehrsbehörde DGT.

Funktionsweise

Die Verkehrsbehörde (DGT) ist sich sicher, dass mit dem Warnlicht die Unfallgefahr auf Autobahnen verringert wird. Musste der Fahrer auf den Schnellstraßen bisher bei Pannen und Unfällen aussteigen, das Warndreieck aus dem Kofferraum holen und auf der Straße aufstellen, geht das bald viel einfacher: Ein Griff ins Handschuhfach, die handgroße Warnleuchte herausnehmen, die Scheibe herunterlassen und das Licht auf das Autodach setzten. Super praktisch: die Pannen- und Unfalldaten werden in Echtzeit an Rettungskräfte, vernetzte Fahrzeuge und Verkehrsleitsysteme gesendet. Zudem werden andere Verkehrsteilnehmer sofort gewarnt.

Strafe bei Nichtbeachtung der Regel

Für diejenigen, die sich ohne die V16-Warnleuchte im Handschuhfach erwischen lassen, wird es teuer: es drohen Bußgelder von bis zu 80 Euro. Das Verlassen des Fahrzeugs ohne Warnweste wird zudem mit 200 Euro bekommt vier Strafpunkte. (Hinweis: In Spanien werden die Punkte abgezogen, in Deutschland summiert). Achtung: Wichtig ist, dass ab 2026 ausschließlich vernetzte Geräte mit DGT-Zulassung legal sein werden. Analoge Versionen erfüllen die neuen Vorschriften nicht.

Keine Leuchte für Autos mit deutschem Kennzeichen

Die Warnleuchten-Pflicht gilt in Spanien ab 2026 ausschließlich für Autos mit spanischer Zulassung, so der ADAC. Urlauber, die mit dem eigenen Pkw oder Wohnmobil von Deutschland nach Spanien fahren, sind von der Warnleuchten-Pflicht befreit. Wer allerdings vor Ort in einem Mietwagen mit spanischen Kennzeichen unterwegs ist, muss auch eine V16-Lampe mitführen.

In Deutschland gilt weiterhin das Warndreieck

In Deutschland ist derzeit keine Gesetzesänderung vorgesehen, sodass die Leuchte nicht die vorgeschriebene Ausrüstung ersetzt.



Verkaufsstellen

Die Warnleuchten sind bei verschiedenen Händlern erhältlich: Bei Amazon können die Geräte zwischen 25 und 55 Euro bestellt werden. Bei Leroy Merlin gibt es Geräte von 11 bis 70 Euro und bei der Tankstelle Moeve (ehemals Cepsa) gibt es ein Modell für 23 Euro. Im El Corte Inglés werden Premium-Modelle ab 50 Euro angeboten. Auf eine Vernetzung des Gerätes mit der DGT sollte beim Kauf unbedingt geachtet werden.