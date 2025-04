Fußballtrikots und Taschen: Hunderte Produktfälschungen in Cala Rajada beschlagnahmt

Die Guardia Civil aus Manacor war auf Streife in Cala Rajada. | R. S.

Die spanischen Behörden haben einen weiteren Schlag gegen das organisierte Verbrechen und den Handel mit gefälschten Waren erzielt. Die Guardia Civil von Manacor auf Mallorca hat kürzlich eine bedeutende Menge an gefälschten Fußballtrikots und Taschen beschlagnahmt, die in einem unscheinbaren Lieferwagen transportiert worden waren. Diese Kontrolle, durchgeführt in der malerischen Umgebung von Cala Rajada im Bezirk Capdepera, deckte eine umfassende Sammlung von Imitaten unter anderem der Vereine Real Madrid, Manchester United und FC Barcelona auf.