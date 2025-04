Regenfront nähert sich Mallorca: So wird das Wetter am Wochenende

Gerade erst ist das Wetter auf Mallorca endlich warm, sonnig und frühlingshaft geworden, da steht schon die nächste Schlechtwetterfront an. Nach einigen fast schon frühsommerlichen Tagen, an denen auch viele Menschen die Strände der Insel bevölkert haben, ist für die kommenden Tage erneut viel Regen angesagt. Vorher werden es aber noch einmal bis 26 Grad. MM hat die ausführlichen Aussichten.

Der Freitag ist vielerorts erst einmal bewölkt und frisch gestartet. Im Laufe des Tages wird sich die Sonne aber häufiger durchsetzen können. Ab dem Mittag soll es laut der aktuellen Vorhersagen von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, nahezu auf der gesamten Insel freundlich und nur wechselnd bewölkt sein sowie trocken bleiben. Die Topwerte des Freitags liegen bei 24 Grad in Soller, 23 Grad in Palma de Mallorca, 22 Grad in Llucmajor und Andratx und 21 Grad in Alcúdia.

So warm ist das Mittelmeer aktuell

Wer das schöne Wetter auf Mallorca noch für einen Strandtag nutzen und baden oder schwimmen gehen will: Auch die Wassertemperaturen rund um die Insel sind in den vergangenen Tagen angezogen. Laut der offiziellen Hafenbehörde sind am Freitagmorgen schon 18,8 Grad vor Pollença gemessen worden, 17,6 Grad sind es aktuell vor Andratx.

Das Wochenende wird am Samstag erst einmal mit Sonne und nur wenigen Wolken beginnen. Dazu soll es noch ein wenig wärmer werden: In Inca sind bis zu 27 Grad angesagt, Palma de Mallorca erreicht 26 Grad und Sa Pobla um 25 Grad. Allerdings wird es gegen Nachmittag zuziehen und der Regen hält Einzug auf Mallorca. Bisher sind aber keine Wetterwarnungen herausgegeben worden.

Viel Regen in der Karwoche

Auch am Sonntag sind weitere Schauer angesagt, aber es bleibt verhältnismäßig mild. Laut Aemet werden sich die Niederschläge auch zum Start in die neue Woche fortsetzen. In der Karwoche, der ersten Hauptreisezeit des Jahres, sind ebenfalls Regen und viele Wolken angekündigt, Richtung Mittwoch soll es auch kühler werden. Zum Mittwoch, zumindest laut aktueller Wetteraussichten, sinkt die Schneefallgrenze auf Mallorca noch einmal auf 1300 Meter.