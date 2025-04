Aus Luxuswagen ausgestiegen und uriniert: Geldstrafe für deutschen Mallorca-Urlauber

Gegen einen deutschen Urlauber auf Mallorca ist am Donnerstag ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro verhängt worden. Der Mann war in Port d'Andratx, dem bekannten Luxushafen im Südwesten der Insel, aus einem hochwertigen Sportwagen ausgestiegen und hatte an den Straßenrand uriniert. Zudem hatte der Tourist den Wagen falsch abgestellt.

Das geht aus einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora hervor. Zwei deutsche Urlauber waren mit einem geliehenen Roadster, einem luxuriösen Sportwagen, unterwegs. Am Ortseingang von Port d'Andratx hielten sie auf der durchgezogenen gelben Linie an. Dann stieg einer der beiden aus dem Leihwagen aus, um an sich am Straßenrand zu erleichtern. Tadel seitens der Polizei Eine Streife der Lokalpolizei von Andratx beobachtete das Geschehen zufällig und hielt an. Die Beamten "tadelten ihn für sein Verhalten", schreibt die mallorquinische Tageszeitung. Gegen den deutschen Urlauber wurde ein Bußgeld von 250 Euro verhängt: 150 Euro für das Urinieren auf der Straße und weitere 100 Euro für das unsachgemäße Abstellen des Fahrzeugs. Der Vorfall um den deutschen Urlauber war von zahlreichen Schaulustigen begleitet worden, heißt es in dem Bericht. Auf Mallorca ist es verboten, auf der durchgezogenen gelben Linie zu parken oder zu halten. Auch das Urinieren in der Öffentlichkeit ist eine Ordnungswidrigkeit.