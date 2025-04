Allergie-Schock nach "Insektenkaffee" am Flughafen: Das sagt das technische Gutachten

Die junge Frau holte sich einen Kaffee aus dem untersuchten Automaten und nahm ihn mit, um ihn in einem Unterrichtsraum zu trinken. Kurz darauf begann sie, sich unwohl zu fühlen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. | privat

Eine Tasse Kaffee aus dem Automaten – und danach direkt auf die Intensivstation. Was wie ein absurder Einzelfall klingt, beschäftigt derzeit das Ermittlungsgericht Nr. 3 in Palmas Justizverwaltung. Eine 21-jährige Flughafenmitarbeiterin erlitt im April vergangenen Jahres auf Mallorca einen schweren anaphylaktischen Schock, nachdem sie Insekten in ihrem Kaffee entdeckt hatte. Sie verbrachte mehr als 24 Stunden auf der Intensivstation.