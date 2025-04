Zu wenige Parkautomaten: Lange Urlauber-Schlangen in diesem Bilderbuchdorf auf Mallorca

Touristen müssen sich in den kommenden Wochen auf unangenehme Situationen im Bilderbuchdorf Valldemossa im Nordwesten von Mallorca einstellen. Laut am Freitag veröffentlichten Recherchen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora bilden sich schon jetzt regelmäßig lange Schlangen vor Parkautomaten.

Das liegt daran, dass die Zahl der kostenpflichtigen Stellplätze deutlich ausgeweitet wurde, jedoch keine zusätzlichen Apparate aufgestellt wurden. Betrieben werden diese von dem Unternehmen ORA, das auch die Knöllchen gegen Parksünder verschickt.

Unmengen von Besuchern

Valldemossa wird schon jetzt von Unmengen von Urlaubern "überrannt", darunter viele Passagiere von Kreuzfahrtschiffen. Die malerische Lage an einem Tramuntana-Hang hat schon zahllose Fotografen begeistert, die Kartause, in welcher einst Frederic Chopin und seine Lebensgefährtin George Sand einen frustrierenden Winter verbrachten, lockt Tausende an.

Valldemossa ist auch für lokale kulinarische Spezialitäten bekannt. Die berühmte "Coca de Patata", ein brötchenartiges Kartoffelgebäck, ist auch für viele Mallorquiner ein Grund, in das lauschige 2000-Einwohner-Dorf zu fahren.