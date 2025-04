Schüler aus Campos erleben Umweltbildung hautnah bei der Energy Ariya Challenge

Begeistert, motiviert und mit neuen Erkenntnissen rund um Nachhaltigkeit und Umweltschutz beendeten gestern insgesamt 263 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen aus Campos den Vormittag bei der Energy Ariya Challenge 2025. Auf dem Platz Ca’n Pere Ignasi verwandelte sich das Herz der Gemeinde in eine lebendige Umweltbildungszone mit Workshops, Spielen und interaktiven Aktivitäten. Organisiert wurde das Event vom Rathaus Campos in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium sowie Partnern aus der Wirtschaft. Ziel: Junge Menschen für Themen wie nachhaltige Mobilität, Recycling und gesunde Lebensweise zu sensibilisieren – auf spielerische und praxisnahe Weise.

Eines der Highlights des Tages waren die stromerzeugenden Fahrräder, auf denen die Kinder selbst erleben konnten, wie Bewegung in elektrische Energie umgewandelt wird – etwa zum Laden eines Handys oder Einschalten einer Lampe. Auch die Bürgermeisterin von Campos, Francisca Porquer, ließ es sich nicht nehmen, selbst in die Pedale zu treten – angefeuert von Schülern und Lehrkräften. "Es ist uns wichtig, unseren Kindern solche Erfahrungen zu ermöglichen. So lernen sie Umweltbewusstsein nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch", erklärte Porquer. Campos engagiere sich seit Jahren bei dieser Initiative – als Teil der Bemühungen, die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen.

Neben den Fahrrädern standen Workshops zu nachhaltiger Mobilität auf dem Programm. Hier lernten die Kinder, wie wichtig es ist, auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder oder Elektroautos umzusteigen. Ein anschließendes Quiz sorgte für spannenden Wettbewerb und regte zum Nachdenken an. Das Rathaus präsentierte zudem eigene Nachhaltigkeitsprojekte – etwa Informationen zu den Ladestationen für E-Autos, die mit Solarstrom betrieben werden. Bildungsbeauftragte Carme Marín erklärte: "Wir wollen, dass die Schüler verstehen, wie sich unsere Gemeinde aktiv für den Klimaschutz einsetzt – und wie sie selbst mithelfen können."

Auch das kreative Potenzial kam nicht zu kurz: In einer Designwerkstatt entwarfen Schüler in kleinen Teams das zukünftige Logo für die Energy Ariya Challenge 2026. Der beste Entwurf wird im kommenden Jahr die Veranstaltung repräsentieren. Ein weiterer Programmpunkt war eine Recycling-Gincana, bei der es galt, Müll richtig zu trennen und in die passenden Container zu werfen. Zwischendurch sorgte eine kleine, gesunde Verpflegung mit regionalem Obst und Wasser für frische Energie.

Auch die Lokalpolizei war präsent: Ein Beamter stellte eines der Elektro-Streifenfahrzeuge vor und ließ die Kinder Sirenen und Funkgeräte ausprobieren – ein Erlebnis, das bei vielen für leuchtende Augen sorgte. Bürgermeisterin Porquer dankte der Polizei für ihr Engagement: „Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit zeigt, wie stark der Zusammenhalt in unserer Gemeinde ist.“

Zum Abschluss gab's eine Tomatenpflanze

Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine kleine Tomatenpflanze – ein symbolisches Geschenk, um auch zu Hause weiter an einem nachhaltigen Lebensstil zu arbeiten. "Wir nehmen viele Ideen mit und freuen uns, sie im Alltag umzusetzen", sagte eine Schülerin. Auch das Lehrpersonal zeigte sich begeistert: "Solche Veranstaltungen ergänzen den Unterricht ideal – kurz, abwechslungsreich und sehr lehrreich."

Teilgenommen haben die Grundschulen CEIP Fra Joan Ballester, CEIP Nou de Campos und CEIP Joan Veny i Clar. Unterstützt wurde die Veranstaltung auch von Nissan Nigorra Baleares, Fundación Saica, TBC, Viveros Can Juanico, Agromart und Cash & Carry Rotger. Campos setzte mit dieser Veranstaltung einmal mehr ein starkes Zeichen für die Umwelt. „Nachhaltigkeit in der Bildung zu verankern, ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft“, so das abschließende Fazit von Bürgermeisterin Porquer.