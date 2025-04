"Sie dürfen in Palma nicht mehr im Wohnwagen leben, also ziehen sie einen Ort weiter"

Waren die belebten Wohnwagen zunächst nur an abgelegenen Orten zu sehen, findet man sie mittlerweile auch in bewohnten Gebieten. | F. F.

In der Urbanisation Sa Nova Cabana, in Marratxí auf Mallorca, hat sich eine neue Wohnwagensiedlung gebildet. Kein Wunder! In der vergangenen Woche hatte Palmas Oberbürgermeister Jaime Martínez die Menschen mit seiner kontroversen Bürgerverordnung stark verunsichert: Zunächst verschärfte er die Auflagen, die ein Leben auf der Straße in Campingmobilen erschweren sollten. Kurz darauf ruderte er jedoch wieder zurück.