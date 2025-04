Herzinfarkt beim Wandern: 76-jähriger Urlauber stirbt auf Mallorca

Ein Mallorca-Urlauber ist am Sonntag bei einem Wanderausflug ums Leben gekommen. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, ereignete sich das Unglück am Morgen im Westen der Insel. Der 76-jährige Franzose erlitt einen Herzinfarkt und verstarb noch vor Ort.

Der Rentner war in einem Hotel in Magaluf im Südwesten Mallorcas untergebracht. Von dort aus war er, gemeinsam mit anderen Ausflüglern, auf einer Wanderung von s'Arracó nach Sant Elm unterwegs gewesen, als er zusammenbrach. Seine Begleiter setzen den Notruf ab, daraufhin rückten mehrere Einsatzkräfte zum Unfallort aus.

Die Feuerwehrleute, die zuerst bei dem verunglückten Franzosen eintrafen, begannen mit der Wiederbelebung des Mannes. Zum Schluss konnten sie nur noch den Tod des 76-jährigen Urlaubers feststellen. Auch der Rettungsdienst und die Lokalpolizei konnten nichts mehr für den Mann tun.

Drei Todesfälle in wenigen Tagen

Erst in der vergangenen Woche waren auf Mallorca zwei Menschen bei Ausflügen ums Leben gekommen. Am Mittwoch starb ein 59-jähriger irischer Radfahrer in der Nähe von Port de Pollença. Am Montag erlitt ein 55-jähriger Deutscher beim Seilklettern in der Nähe von Palma de Mallorca einen Krampfanfall und verstarb noch vor Ort.