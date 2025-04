Vor Traumbucht auf Mallorca: Erneut treibt eine verweste Leiche im Meer

Auf Mallorca ist am Wochenende erneut eine im Meer treibende Leiche entdeckt worden. Der Leichnam tauchte im Südwesten der Insel an der Cala Tuent auf. Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora handelt es sich dabei um einen Mann, dem das linke Bein fehlt. Ihn zu identifizieren, gestaltet sich schwierig.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag sechs Meilen vor der malerischen Cala Tuent, die zwischen Port de Sóller und Sa Calobra liegt. Ein Sportboot hatte die Wasserleiche entdeckt und den Notruf abgesetzt. Danach wurden mehrere Einheiten der Guardia Civil, auch ein Hubschrauber und Taucher, mobilisiert und rückten aus.

Identifikation der Leiche nicht möglich

Die Hubschrauberbesatzung konnte den Leichnam lokalisieren, danach wurde er nach Port de Sóller gebracht. Weil die Verwesung der Wasserleiche so weit fortgeschritten war, konnten keine Fingerabdrücke genommen werden. Zudem fehlte dem Mann das linke Bein. Noch sind die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall nicht abgeschlossen.

Es wird vermutet, dass der Mann an Bord eines Bootes gewesen war, das vor einigen Wochen im Balearen-Meer Schiffbruch erlitten hatte. In den vergangenen Wochen sind auf Mallorca immer wieder Leichen angespült worden, unter anderem an der Playa de Palma sowie der Cala Mesquida. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um verunglückte Bootsflüchtlinge. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.