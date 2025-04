Ein in Palma de Mallorca relativ bekannter Obdachloser, der auf der Vía Roma immer auf einer Bank schlief, ist gestorben. Beamte der spanischen Nationalpolizei mussten in der Nacht zum Sonntag anrücken, um die Leiche zu bergen.

Die Ordnungshütern waren gegen 22 Uhr telefonisch verständigt worden. Ein Informant äußerte, dass der Mann sich nicht mehr bewege und nicht mehr reagiere. Er lag auf dem Rücken regungslos auf der Bank. Es wird von einer natürlichen Todesursache ausgegangen.

Zahl der Obdachlosen nach oben gegangen

Angesichts der Wohnungsnot ist die Zahl der Obdachlosen in Palma in den vergangenen Monaten stark in die Höhe gegangen. Man sieht sie in Hauseingängen liegen oder auf Parkbänken. Nicht wenige hausen in Siedlungen aus Bretterverschlägen, die am Rand der Stadt entstanden sind.

Die Vía Roma ist die Verlängerung der berühmten Rambla. Sie führt an der Misericordia, an der Privatklinik Rotger und am Notarskollegium vorbei zum vielbefahrenen Innenstadtring Avenidas. In der Nähe der Bnak, auf der der obdachlose anscheinend gestorben war, befinden ich unter anderem eine Bank und eine Eisdiele.