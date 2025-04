Nach drei einsamen Jahren im Zwinger: Neues Herrchen für traurigsten Schäferhund auf Mallorca

Der Schäferhund Max, der drei Jahre in einem Zwinger im Tierheim Son Reus nahe Palma de Mallorca verbracht hatte, hat einen neuen Besitzer. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", zieht der als nicht aggressive Vierbeiner in eine Wohnung in Cala Millor, dem bei Deutschen beliebten ferienort im Osten der Insel.

Zu der neuen Entwicklung hat entscheidend eine Vereinigung von Tierfreunden namens "Peluditos de Son Reus" beigetragen, die sich die Zusammenführung herrenloser unde und neuer Herrchen oder Frauchen auf die Fahnen geschrieben hat. Ähnliche Nachrichten Trotz großem Schaulaufen: Der traurigste deutsche Schäferhund von Mallorca findet keinen neuen Besitzer Mehr ähnliche Nachrichten Vergebliches Schaulaufen Anfang März Der Hund namens Max verbrachte drei Jahre einsam in einem Tierheim-Zwinger. Niemand interessierte sich für ihn. Auch bei einem feierlichen Schaulaufen Anfang März konnte kein neuer Besitzer für die Fellnase gefunden werden, obwohl diese sich treuherzig und spielerisch gab. Max war nicht der einzige, der sich vom Tierheim am Wochenende verabschiedete. Auch eine Pitbull-Hündin namens Atena durfte den Ort verlassen. Sie wurde von ihrem Frauchen namens Elvira in ihre neue Heimstatt geleitet.