Wie süß! Lämmchen kommt auf Mallorca-Dorffest zur Welt

Das ist eine unerwartete Überraschung gewesen, die sich am Wochenende im Südwesten Mallorcas zugetragen hat. Bei der Schafs- und Ziegenmesse in Calvià ist vor aller Augen ein Lämmchen auf die Welt gekommen. Die Schafsmama gebar ihr Kleines während des Dorffestes.

Die Gemeindeverwaltung teilte ein Video des Vorfalls bei Instagram. Darauf ist genau zu sehen, wie der Unterleib des Schafes unter Wehen zusammenzuckt. Kurz danach erblickt das Lämmchen das Licht der Welt. Im Anschluss wurde das Jungtier von einem Tierarzt überprüft. "Mama und Lämmchen sind wohlauf", hieß es von Seiten der Verwaltung.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ajuntament de Calvià (@ajuntamentdecalvia)

Für die Geburt ist der Bereich abgesperrt worden, teilte die Gemeindeverwaltung von Calvià mit – um weiteren Stress für Mama und Baby zu vermeiden und den beiden mehr Ruhe zu geben. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Tierchen sich wackelig auf den Beinen steht und anfängt, seine Muttermilch zu trinken.

Am vergangenen Wochenende hat in Calvià die "Fira d’Oví i Caprí" stattgefunden. Auf der Schafs- und Ziegenmesse werden die Tiere per Showlauf auf den Dorfplatz gebracht und ausgestellt. Später werden die schönsten Tiere verschiedener Rassen gekürt. Die Fira im Südwesten Mallorcas wird immer im April gefeiert. Es ist ein typisches Dorffest auf Mallorca, es gibt auch einen großen Markt sowie viele Konzerte.