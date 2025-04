Glücksgefühle im noch nicht vollen Ferienort: So erlebten deutschsprachige Urlauber Cala Rajada am Wochenende vor Ostern

Bei wolkigem Himmel und bis zu 20 Grad sind am zurückliegenden Samstagnachmittag in Cala Rajada an der Nordostküste von Mallorca reichlich Menschen über die Meerespromenade flaniert. Der Ort ist bei Deutschen sehr beliebt und so hörte man auf der Avenida de América und dem Paseo Colón viel Deutsch. An jenem Wochenende fand in Cala Rajada ein Halbmarathon statt, was für ein bisschen Leben in dem wenige Tage vor Ostern noch gemäßigt vollen Ort sorgte. MM sprach mit Deutschsprachigen über ihre Beweggründe für den Besuch in Cala Rajada und ihre Urlaubsgefühle hier.

Britta und Ray aus Köln.

Britta und Ray aus Köln machten mit der Familie einen Erholungsurlaub in Cala Rajada. "Ich war schon oft hier", sagt Britta und fügt hinzu, dass Freundinnen von ihr hier wohnen würden. Für Ray war es das erste Mal in dem Ort, wobei er als Kind schon einmal auf Mallorca war. Die Familie mache bereits ein paar Wochen Urlaub auf der Insel, so der Sohn. "Wegen des Marathons passiert hier etwas", findet Britta. Das Leben in Cala Rajada sei, fand Ray, gut. Er bemerkte gleichzeitig, dass die Stimmung entspannt und der Ort nicht überlaufen sei.

Marcus Werner Hoffmann aus Heidelberg.

Ein ganz besonderer Tag war der zurückliegende Samstag für Marcus Werner Hoffmann aus Heidelberg: Der Urlauber feierte seinen 50. Geburtstag. "Ich wurde während der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Cala Rajada gezeugt! Deswegen wollte ich unbedingt heute hier sein", so Hoffmann. Die Atmosphäre fand er, der seit zehn Jahren praktisch jedes Jahr in Cala Rajada ist, "schön". Hoffmann war das erste Mal zu dieser Zeit in dem Ort und bewertete es als positiv, "dass es heute nicht so heiß ist. So kann man die Insel besser erleben."

Claudia Schneider aus Chemnitz.

Claudia Schneider aus Chemnitz war anlässlich der Teilnahme ihres Mannes an dem Marathon in Cala Rajada. Laut ihrer Aussage war die Familie vorher schon ein paar Male in dem Ort gewesen. Schneider merkte, "dass es mehr Touristen sind, die Ostern hier verbringen wollen." Sie stellte fest, dass viele Leute unterwegs seien und die Stimmung trotz der Wolken am Himmel fröhlich sei.

Paula und Sandra Helbig aus Altenburg, Thüringen.

Ebenfalls mit der Familie, allerdings nur mit dem weiblichen Teil, waren Sandra und Paula Helbig aus Altenburg, Thüringen, in Cala Ratjada unterwegs. Das Mutter-Tochter-Gespann sei erst am vorherigen Freitag angekommen und überhaupt das erste Mal auf Mallorca. "Cala Rajada war eine Empfehlung vom Reisebüro", so Mutter Sandra. Hier seien die beiden spontan und würden die Gegend erkunden. "Wir finden Cala Rajada schön", fiel der sehr positive erste Eindruck von Sandra aus. "Was wir schon erlebt und gefunden haben, ist gut!"

In Cala Rajada waren bereits einige Leute am Hafen unterwegs.

Gefallen an Cala Rajada fand auch Laetitia aus der Schweiz. Die junge Frau war Teil eines Junggesellinnenabschieds. "Wir haben nichts Besonderes vor. Wir genießen die schöne Umgebung mit dem Leuchtturm und dem Schloss, und schauen uns die Leute an." Laetitia, für die der Aufenthalt in Cala Rajada ihr erster war, erlebte den Ort als "sehr ruhig, mit netten, freundlichen Leuten und großer Gastfreundschaft." Sie hob die vielen Restaurants hervor, die "gute Preise" hätten und freute sich, dass viele Familien und Paare an der Promenade unterwegs seien.

Monika und Anja aus dem Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen.

Richtige Cala-Rajada-Kenner waren Anja und Monika aus dem Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen: "Wir kommen schon seit mehr als 20 Jahren hier her." Von hier aus würden die beiden Ausflüge machen, wandern gehen. Anja und Monika gefällt Cala Rajada, "weil hier eine Menge los ist. Es hat eine wunderbare Promenade und ist gut gelegen." Der Ort habe alles, was man braucht. So sei das Duo auch "bei jedem Wetter hier" und erfreute sich der "guten Atmosphäre" und daran, dass alle Restaurants geöffnet hätten. "Wir lassen uns treiben, haben keinen Zeitdruck und leben in den Tag hinein!"

Yvonne Wieczorek aus Norderstedt, Schleswig Holstein.

Spontan war auch Yvonne Wieczorek aus Norderstedt, Schleswig-Holstein, in Cala Rajada. Für sie war es der erste Aufenthalt in dem Küstenort. "Ich war vor zwei Jahren schon einmal auf Mallorca, in Peguera, und da hatten wir bestes Wetter. Ich finde, in Cala Rajada ist mehr los." Wieczorek gefiel der "schöne" Ort und stellte fest, dass es "noch recht ruhig sei". Ihr Hotel hatte erst am Vortag eröffnet.