Im Morgengrauen: Drei Delfine tummeln sich an der Playa de Palma

An der Playa de Palma auf Mallorca haben sich am Montagmorgen Delfine getummelt. Die drei Tiere tauchen gegen 9 Uhr auf Höhe der Balnearios drei und vier auf. Sie schwommen im Meer und sprangen mehrfach aus dem Wasser.

Die deutsche Residentin Christiane Frank konnte die Szenen auf Video festhalten. "Es war ein tolles Erlebnis, wir haben richtig lange zugeschaut", erzählt sie auf Anfrage des Mallorca Magazins. Für sie war es etwas Einmaliges: "Wir haben schon Delfine bei gebuchten Touren auf Teneriffa gesehen, oder halt im Marineland, aber so frei und vor allem so nah am Strand hab ich noch nie welche gesehen."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christiane Frank (@chrischtl4)

Die deutschen Augenzeugen sind am Montagmorgen zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen: "Wir waren spazieren und haben die Delfine dann gesehen, sie waren richtig lange da und sind dann Richtung Puig de Ros geschwommen", erklärt die Residentin Christiane Frank.

Dass Delfine vor den Stränden Mallorcas auftauchen, passiert immer mal wieder. Erst kürzlich hat es Delfin-Sichtungen im Luxushafen von Port d'Andratx im Südwesten und in Cala Rajada im Osten der Insel gegeben.