Katzenhybride auf Mallorca gezüchtet! Guardia Civil nimmt Russen fest

Große Operation der Guardia Civil gegen den internationalen Handel mit geschützten Arten. Die Beamten der Valencia-Dependence der Seprona-Tierschutzeinheit verhafteten laut einer Pressemitteilung vom Montag mindestens drei beteiligte Personen, von denen zwei auf Mallorca wohnhaft sind. Den festgenommenen Russen wird vorgeworfen, von hier aus weiße Tiger, schwarze Leoparden, Hyänen und Pumas über das Internet verkauft zu haben. Die Preise konnten 60.000 Euro pro Tier übersteigen.

Die so genannte „Operation Kotach“ hatte im März 2024 begonnen, als die Guardia Civil auf ein Ehepaar aufmerksam wurde, das sich in der kleinen Gemeinde Ariany niedergelassen hatte und auf einem Grundstück in der Gegend bestimmte Tiere züchtete. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler einen Karakal, zwei Servale und sechzehn weitere Katzenhybride, die mit Hauskatzen gekreuzt worden waren. Die wilden Katzen töteten bei der Paarung die Hauskatzen.

Internationaler Verbrecherrring

Es waren Käufer aus unterschiedlichen Kontinenten beteiligt, und die Nachfrage nach diesen Tieren stieg. Im Laufe der Ermittlungen wurde daher deutlich, dass die Zucht von Karakalen und Servalen nur die Spitze des Eisbergs eines internationalen Rings für den Handel mit geschützten Arten war. Tiger, Leoparden, Hyänen oder Pumas wurden von Russland, Weißrussland und der Ukraine aus zum Kauf angeboten.

Die Tiere gelangten illegal über die Grenze zwischen Polen und Weißrussland auf das Gebiet der Europäischen Union. Von dort aus wurden sie mit gefälschten Dokumenten vertrieben. An dieser globalen kriminellen Organisation waren Züchter, Transporteure und Tierärzte beteiligt. Die von ihnen gehandelten Tiere sind sehr gefragt, denn in Russland und der Ukraine sind Versuche, diese Katzen als Haustiere zu züchten und zu halten, weit verbreitet.