Weniger Staus: Neuer Fahrstreifen zum Mallorca-Flughafen in Betrieb genommen

Der Präsident des Inselrats von Mallorca, Llorenç Galmés (Volkspartei PP), hat am Montag einen neuen zwei Kilometer langen Fahrstreifen an der Autobahn Palma-Llucmajor eingeweiht. Die mit einer Millionen Euro dotierte Infrastrukturmaßnahme war Teil des Verkehrsplans zur Verbesserung der Zufahrtswege nach Palma.

Die Ausfahrt Son Oms in Richtung Palma galt bisher als einer der Konfliktpunkte, an denen es nahezu täglich zu Verkehrsbehinderungen kam. Hier stauten sich zahlreiche Fahrzeuge aus s'Arenal, Playa de Palma, s'Aranjassa und es Pil·larí, die auf die Autobahn auffahren wollten. Der Stau sei durch die mangelnde Kapazität der vorhandenen Spuren entstanden, besonders zu Stoßzeiten, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Um den neuen Fahrstreifen zwischen den bestehenden Brücken einzupassen, musste die Autobahn erweitert werden, da der rechte Seitenstreifen nicht durchgängig breit genug war. Dafür seien Erdarbeiten sowohl im Mittelstreifen als auch am rechten Randstreifen notwendig gewesen, schreibt die Lokalzeitung unter Berufung auf Angaben aus dem Inselrat.

Mit der Fahrbahnverbreiterung ging die Inselregierung auf langjährige Forderungen von Verkehrsteilnehmer und Transportunternehmen ein. "Unter den Staus, die beim Versuch entstanden, auf die Autobahn zu gelangen, haben Autofahrer regelrecht gelitten", sagte Galmés. "Deshalb haben wir den Bau dieses Fahrstreifens vorangetrieben." Den betreffenden Bereich passieren nach Schätzungen des Inselrats täglich fast 100.000 Fahrzeuge.

Bereits kurz nach Eröffnung der neuen Teilstrecke will Galmés "gute Ergebnisse zur Verringerung der Staus" ausgemacht haben. Der Inselratspräsident nutzte die Einweihung, um weitere Maßnahmen anzukündigen, die "eine flüssigere Mobilität für alle Mallorquiner" zur Folge haben sollen.