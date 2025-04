Tödlicher Verkehrsunfall vor Hotel in beliebtem Urlaubsort auf Mallorca

Am Montagnachmittag ist in Cala d'Or auf Mallorca ein 89-jähriger Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild) | Archiv

In einem beliebten Urlaubsort auf Mallorca hat sich am Montagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. In Cala d’Or im Südosten der Insel ist ein 89-jähriger Mann ums Leben gekommen. Im Starkregen ist der Mann von einem Auto erfasst worden, als er die Straße überquerte. Er verstarb noch am Unfallort.