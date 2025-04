Mallorca-Urlauber mit Nelkentrick um 1000 Euro betrogen: Zwei Diebinnen verhaftet

In Palma de Mallorca ist es Beamten der Nationalpolizei gelungen, zwei mutmaßliche Diebinnen festzunehmen. Die beiden Frauen sollen zwei Urlauber um mehr als 1000 Euro betrogen haben. Dabei agierten sie rund um die Kathedrale von Palma de Mallorca, einem der Hotspots für Touristen aus aller Herren Länder. Die beiden Frauen wendeten dabei den sogenannten "Nelken-Trick" an.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, sprachen die zwei Spanierinnen ihre Opfer an und boten ihnen Nelken und Rosmarinzweige für ein wenig Geld an. Während sie die Mallorca-Urlauber in Gespräche verwickelten, stahlen sie Geld aus deren Portemonnaies. In zwei Fällen, die sich zwischen Ende März und Anfang April rund um die Kathedrale von Palma ereignet haben, entwendeten die Frauen jeweils rund 500 Euro.

Doch das ist längst nicht alles: Insgesamt haben die beiden Diebinnen rund 20 Vorstrafen. Gegen eine der beiden ist erneut eine einstweilige Verfügung ausgesprochen worden. Das Gericht verbietet der Frau, sich im Umkreis von 500 Metern rund um de Kathedrale von Palma zu bewegen. Eine solche Verfügung war auch schon zuvor verhängt worden – aber die Frau ignorierte sie.

Hier sollten Urlauber vorsichtig sein

Urlauber auf Mallorca sollten vor allem an Sehenswürdigkeiten, öffentlichen Plätzen und Aussichtspunkten, an Promenaden, Stränden und Buchten, aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln vorsichtig sein. Taschen- und Trickdiebe haben es meistens auf Touristen abgesehen und schaffen es oft, unbemerkt große Geldbeträge, Portemonnaies, aber auch wertvolle Schmuckstücke zu stehlen. In Cala Millor hat es eine "Blumenfrau" kürzlich geschafft, einer deutschen Urlauberin eine Kette im Wert von 10.000 Euro vom Hals zu reißen.