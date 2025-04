Schauer, Gewitter und Sonnenschein: So wird das Mallorca-Wetter an Ostern

Auch auf Mallorca macht der April, was er will: Über Ostern gibt es mal Strandwetter und mal ausgiebigen Regen. | Elisabeth Pummerer

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich in diesen Tagen sehr wechselhaft und typisch für den April. Nach ein paar sonnigen Tagen hat es am Montag stellenweise Starkregen gegeben, der unter anderem in Palma de Mallorca einen Sturzbach in einen reißenden Fluss verwandelt hat. Wer seine Osterferien und Feiertage auf Mallorca planen will, muss sich auf alles gefasst machen. Denn es bleibt weiterhin sehr wechselhaft.