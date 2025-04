Was war da denn los? Fast 100 Menschen übernachten vor dem Fußballstadion von Palma

In der zurückliegenden Sonntagnacht haben mehr als 85 Eltern vor dem Fußballstadion von RCD Mallorca in Palma de Mallorca übernachtet, um ihre Kinder für das Sommersportlager in diesem Jahr anzumelden. Die Plätze für das Sommersportlager sind limitiert, sodass viele Eltern entschieden, die Nacht vor der Multifunktionshalle der Sportanlage zu verbringen, um Plätze für ihre Kinder zu sichern. Die Menschen schliefen auf behelfsmäßig gebauten Betten, aßen aus Kühlboxen, um auf ihren Plätzen zu bleiben und hielten sich mit Decken warm.

Der Grund für die Beliebtheit dieses Sommersportlagers, das vom städtischen Sportdezernat veranstaltet wird, liegt in seinem Preis: "Diese Kurse würden mich nur 367 Euro für einen ganzen Monat kosten, was wahrscheinlich nicht einmal die Kosten für einen zweiwöchigen Aufenthalt auf dem Sommersportlager der Schule deckt, auf die meine Kinder gehen", sagte eine Mutter, die um 4.45 Uhr morgens an der Sportanlage ankam. "Die Eltern sollten das nicht durchmachen müssen, um für ihre Kinder im nächsten Sommer eine bezahlbare Lösung zu finden, denn so wie das Leben in Palma ist, ist es unmöglich, das Ferienprogramm einer Schule zu bezahlen", sagte eine andere Mutter.

Eine Woche vorher starteten Online-Anmeldungen

Die Hälfte der Plätze, die vor Ort vergeben wurden, ging per Losverfahren an die Gewinner. Schon eine Woche vorher hatte ein Verfahren begonnen, mit dem Eltern ihre Kinder über das Internet hatten anmelden können. Aus technischen Gründen konnten diverse Nutzer allerdings die Reservierungen nicht bis zum Ende durchführen, sodass sie präsenziell in der vergangenen Sonntagnacht ihr Glück versuchten.

In Anbetracht der Tatsache, dass unter den vor dem Fußballstadion Anwesenden auch Mütter mit Babys und schwangere Frauen waren, wurde die Forderung laut, das System zu überarbeiten. Eine der beiden zitierten Mütter betonte, dass die jüngsten Warteschlangen "etwas Ungewöhnliches" seien und erklärte, dass "in anderen Jahren, als meine Schwägerin meinen Neffen anmelden wollte, sie um 15 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, um ihn anzumelden, und es waren noch Plätze frei."