"Kolonialherr, fahr zur Hölle": Deutsche auf Mallorca haben plötzlich ausländerfeindliche Aufkleber an ihren Autos

Diesen Aufkleber entdeckte ein Deutscher in der Inselmitte von Mallorca an seinem Auto. | Groß: L. Olmo; klein: privat

Am Montagmorgen entdeckte MM-Leser Detlev E. einen Aufkleber an der Scheibe seines Wagens. Die Botschaft: unmissverständlich. "Colonizer of Mallorca, go to hell!" – auf Deutsch: "Kolonialherr Mallorcas, fahr zur Hölle!" Ein zweiter Sticker klebte am Fahrzeug seiner Nachbarin. Beide Autos – "normale" Kompakt-Modelle – tragen deutsche Kennzeichen, beide parken regelmäßig in dem kleinen Weiler bei Santa Eugenia, in dem die Deutschen leben – umgeben von Mandelbäumen, Weinfeldern – und offenbar einer spürbar wachsenden Gereiztheit.