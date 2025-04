Windhose über Palma, Hagel in Sóller: Unwetter gehen auf Mallorca nieder

Der staatliche Wetterdienst Aemet hat für Mallorca am Mittwoch eine Unwetterwarnung herausgegeben. Für die gesamte Insel gilt die Warnstufe Gelb. Vor allem Starkregen und Gewitter sind angekündigt. Niederschläge mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter stündlich können auf dem ganze Eiland herunterkommen. Auch Hagelschauer sind vorhergesagt.

Seit Mitternacht gilt die Unwetterwarnung, im Süden und Südwesten Mallorcas ist sie bis 12 Uhr am Mittwochmittag ausgerufen worden. Für alle anderen Teile der Insel bleibt sie bis 20 Uhr bestehen. Auch für die Nachbarinseln Menorca und Ibiza ist die Wetterwarnstufe Gelb herausgegeben worden.

Schon am Mittwochmorgen sind stellenweise Hagelschauer niedergegangen, unter anderem in Sóller und Puigpunyent. Sogar Räumfahrzeuge sind im Einsatz gewesen, um die mehrere Zentimeter hohe weiße Decke auf den Fahrbahnen zu entfernen. In Palma de Mallorca regnete es sintflutartig. Über der Bucht von Palma bildeten sich mehrere Wasserhosen und es blitzte mehrfach. Diese Aufnahmen sind um kurz nach 7 Uhr entstanden:

Increíble postal hace pocos minutos en la bahía de Palma 🌪️⚡️ pic.twitter.com/uqiEjoYME7 — Duncan Wingen (@DuncanWingen) April 16, 2025

Währenddessen war in anderen Teilen Mallorcas von den Unwettern wenig zu spüren. MM-Leser melden "Sonnenschein pur und blauer wolkenfreier Himmel in Sa Coma" und auch blauen Himmel über Cala Millor. In Marratxí ist am Mittwochmorgen ein doppelter Regenbogen gesichtet worden. Dazu sind die Temperaturen zum Start in den Tag spürbar frischer gewesen. Den ganzen Tag über soll es nass und bedeckt bleiben, die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad in Deià und 18 Grad in Andratx.

Ab Donnerstag soll sich die Wetterlage auf Mallorca ein wenig stabilisieren, zeigt ein Blick auf die Aussichten des staatlichen Wetterdienstes. Zwar bleibt es böig und mit maximal 18 Grad verhältnismäßig frisch, aber es wird freundlicher. Am Freitag wird meistens die Sonne scheinen und die Insel bekommt bis 20 Grad. Die nächsten Schauer sind für Ostersamstag angekündigt.

Für Urlauber, die ihre Osterferien und Feiertage auf Mallorca verbringen, kann das wechselhafte und unbeständige Wetter eine Herausforderung sein. Wenn Sie statt eines Strandbesuchs lieber eine Indoor-Aktivität planen wollen, werfen Sie doch einen Blick in die Schlechtwetter-Tipps der MM-Redaktion.