Betrunkene Touristen in Badelatschen in tiefster Schlucht von Mallorca gesichtet

Im Torrent de Pareis, der tiefsten Schlucht in der Serra de Tramuntana auf Mallorca, ist eine Gruppe betrunkener Touristen in Badelatschen gesichtet worden. Wie der Internetauftritt "Crónica Balear" am Mittwoch berichtete, ließen die Exzessurlauber auch laute Wummermusik erklingen. Welche Nationalität die Gäste haben, ist bislang nicht bekannt geworden.

Die Pareis-Schlucht, an deren Ende Sa Calobra liegt, war bislang nicht dafür bekannt, dass Sauf-Urlauber dort unterwegs gewesen wären. Diese halten sich normalerweise in eng begrenzten Feier-Arealen wie Magaluf und der Playa de Palma auf. Schluchtwände bis zu 300 Meter hoch Die Wanderung durch die Schlucht ist sieben Kilometer lang und eine der anspruchvollsten der Insel. Wer sich dorthin begibt, sollte die Wetterbedingungen im Auge behalten und mit gutem Schuhwerk losgehen. Die Wände der Schlucht sind örtlich 300 Meter hoch, man ist dort in der Regel vier bis sechs Stunden unterwegs. Es ist nicht das erste Mal, dass leichtsinnige Wanderer in der Pareis-Schlucht gesehen wurden: Im Dezember des vergangenen Jahres waren dort eine 37-jährige Russin und ihr zehnjähriger Sohn in Not geraten und mussten nach fünf Stunden Wartezeit gerettet werden. Im September war in der Schlucht ein britisches Paar von einer Wasserwalze getötet worden.