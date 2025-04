In diesem Dorf auf Mallorca vermehren sich Waschbären und Schlangen wie die Fliegen

Die Verantwortlichen der Gemeinde Bunyola nördlich von Palma de Mallorca klagen zunehmend über wilde Waschbären und Schlangen, die sich ungbremst breitmachen. Die Anwohner wurden jetzt offiziell darauf aufmerksam gemacht. Ihnen wurden zudem Tipps gegeben, wie sie sich bei Begegnungen mit diesen Tieren zu verhalten haben.

Die Gemeinde erklärt sich die Vermehrung mit der Tatsache, dass im Frühling viele Tiere deutlicher aktiver als im Winter sind. Man bemühe sich nach Kräften, so viele dieser Kreaturen wie nur möglich inzufangen. Sowohl Waschbären als auch Schlangen halten sich den Angaben zufolge vor allem in Feuchtgebieten auf. Sie würden es mögen, sich über Zuchtvögel und Hühner herzumachen.

Waschbären sind opportunistische Allesfresser

Wer als Wanderer oder Anwohner solch ein Tier sichtet, sollte die dem Umweltministerium der Balearen zugeordnete Unterabteilung Cofib anrufen, und zwar unter der Nummer 971-144107. Fachkräfte rücken dann umgehend aus, um das Tier einzufangen.

Der Waschbär ist laut Wissenschaftlern ein "opportunistischer Allesfresser", der seine Ernährung an das lokale Nahrungsangebot anpasst. Auf den Inseln kann er sich daher von den Eiern anderer Tiere, Amphibien, Obst oder Gemüse ernähren. Bei einigen der auf den Inseln gefangenen Tiere wurde leider sogar Alufolie und Plastik in den Mägen nachgewiesen, was darauf zurückzuführen ist, dass sie im städtischen Abfall nach Nahrung suchten. Es ist auch bekannt, dass die Tiere gerne an Autokabeln knabbern und somit Schäden an Fahrzeugen verursachen können.