Palmas nagelneuer Uferboulevard: So sieht der Paseo Marítimo am Tag seiner Teilfreigabe aus

Es ist noch immer eine Großbaustelle – aber eine, die sichtbar in ihre letzte Phase einbiegt: Im Laufe dieses Mittwochs will die Hafenbehörde der Balearen (APB) die ersten Teilbereiche des neu gestalteten Paseo Marítimo in Palma de Mallorca für die Öffentlichkeit freigeben. Konkret geht es um die Fuß- und Radwege auf der dem Meer zugewandten Seite sowie die neuen Fahrspuren, die bereits seit einigen Tagen von Autos genutzt werden.

Noch am späten Dienstagabend herrschte Hochbetrieb entlang der beliebten Promenade: Arbeiter setzten letzte Pflastersteine, zogen Markierungen und bereiteten alles für die bevorstehende Öffnung vor. Ziel der APB: Pünktlich zu den Osterfeiertagen sollen erste Teilbereiche der Promenade wieder zugänglich sein – auch wenn rundherum weiterhin gebaut wird. Die Umgestaltung des Paseo Marítimo gilt als eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Palmas der letzten Jahre. Der einst breite Verkehrsweg wird zu einer großzügigen Flaniermeile umgebaut – mit breiten Gehwegen, Radspuren, neuen Plätzen und deutlich mehr Grün. Schon jetzt lässt sich erahnen, wie die Promenade künftig aussehen wird – auch wenn Absperrungen, Bauschutt und Kräne noch allgegenwärtig sind. Was noch fehlt – und was schon nutzbar ist Während die Verkehrsführung auf der neuen Trasse bereits läuft, bleibt vieles noch im Umbau. Teile der Golondrinas-Mole sind noch im Aufbau, die Fußgängerbrücke des ehemaligen Hotels Mediterráneo ist zwar abgerissen, aber noch nicht vollständig zurückgebaut. Auch an der Peraires-Brücke und der neuen Platzgestaltung nahe Santa Catalina wird noch gearbeitet. Die für diese Mittwoch geplante Freigabe betrifft vor allem den langgezogenen Bereich auf der Meerseite, wo Radfahrer und Fußgänger künftig mehr Raum haben – ein zentrales Element des neuen Paseo-Konzepts. Offizielle Eröffnung erst im Herbst Die endgültige Einweihung des neuen Paseo Marítimo ist für Oktober vorgesehen – dann soll auch der benachbarte Club de Mar fertig saniert sein. Bis dahin wird weitergebaut, verschönert, begrünt – und nicht selten improvisiert. Zu den bislang markantesten Eingriffen zählt der Expressabriss der Brücke beim Hotel Mediterráneo Ende Februar – schneller und störungsfreier als erwartet. Weniger reibungslos verlief die Enteignung des Social Club, einer ehemaligen Diskothek direkt an der Promenade. Nach langem Streit übernahm der Staat das Gebäude, die Betreiber haben sich inzwischen in die ehemalige Disco Victoria im Melià Victoria zurückgezogen.